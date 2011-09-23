〔路透基点〕中国盈德气体启动1亿美元四年期联贷案--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,德意志银行已牵头发起中国工业用气提供商--盈德气体(2168.HK)的1亿美元四年期联贷案.

该贷款票息为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点.

银行受邀按四个层次参与:

承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,可获125个基点先付费用;

承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,可获100个基点费用;

承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,获得95个基点费用;

承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,获得80个基点费用.

募集资金用于一般公司用途.

此乃盈德气体在今年的第二宗联贷案.据了解,在一些贷款条件上盈德气体需要寻求获得现有贷款机构的批准.

盈德气体在今年3月获得1.5亿美元三年期贷款,德意志银行也担任牵头行.该贷款获13家银行参与,所有资金成本为280个基点,即LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.

上次贷款的13家参贷银行分别是:委托主办行台湾安泰商业银行和阿联酋第一海湾银行(First Gulf Bank);主办行台湾银行、国泰世华银行、中华开发工业银行、第一商业银行、富邦银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库银行;彰化银行、华南银行和台湾工业银行担任高级经理行.(完)