〔印度金融〕央行副总裁称,干预汇市只为平抑市场震荡--电视(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透孟买9月23日电---印度央行副总裁Subir Gokarn周五对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)TV-18表示,该央行将坚持干预汇市仅是为平抑大幅震荡的立场.此前印度卢比跌至逾28个月最低位.
"目前来说,没有以设定目标汇价的方式进行干预.这将反映为政策立场的改变,我们目前没有这样做,"Gokarn在接受该电视台采访时称.
"如果我们干预汇市,目标将很单一,就是缓和市况的剧烈动荡,除此之外,别无其他,"他称.
印度央行一惯坚称,没有使用卢比作为管理通胀的工具,但在最新政策中,该央行称卢比下跌可能对通胀产生不利影响.
在他讲话当天,印度卢比曾跌至49.90,这是2009年5月14日以来的最低点,而此前一天卢比下跌2.5%,创下近三年来最大单日跌幅.
印度卢比/美元已较7月底触及的年内高点43.8550累计下跌近12%.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。