〔印度金融〕央行副总裁称,干预汇市只为平抑市场震荡--电视(更新版)

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路透孟买9月23日电---印度央行副总裁Subir Gokarn周五对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)TV-18表示,该央行将坚持干预汇市仅是为平抑大幅震荡的立场.此前印度卢比跌至逾28个月最低位.

"目前来说,没有以设定目标汇价的方式进行干预.这将反映为政策立场的改变,我们目前没有这样做,"Gokarn在接受该电视台采访时称.

"如果我们干预汇市,目标将很单一,就是缓和市况的剧烈动荡,除此之外,别无其他,"他称.

印度央行一惯坚称,没有使用卢比作为管理通胀的工具,但在最新政策中,该央行称卢比下跌可能对通胀产生不利影响.

在他讲话当天,印度卢比曾跌至49.90,这是2009年5月14日以来的最低点,而此前一天卢比下跌2.5%,创下近三年来最大单日跌幅.

印度卢比/美元已较7月底触及的年内高点43.8550累计下跌近12%.(完)