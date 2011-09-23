《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月23日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

澳元/美元:昨天失守多个重要水准,特别是对商品货币而言,这巩固了短期看跌趋势.澳元/美元在跌破重要支撑区域1.01/0.99後领跌.请留意,该区域包含2010年低位的38.2%回档位,8月低点,2009年低点划出的上涨趋势线.反过来,目前的走势表明这波宽幅调整行情在延续,同时暗示,澳元/美元即将测试3月低点0.9705,甚至下探0.9575/0.9535区域(涵盖2010年12月低位).

新西兰元/美元:新西兰元/美元在昨天跌破0.8000/0.7900支撑区域後,应会深幅下挫试探0.7755/0.7680水平.这是下一个支撑区域,也是5月低位和2009年周期低位拉出的上涨趋势线.但新西兰元/美元在昨日急跌後,仍没有任何反转的迹象,请留意,0.7940/0.8010区域将是首道重要阻力位.

美元/加元:美元/加元跟随大市,突破1月高位1.0060加元后急升,同时确认转向一波牛市行情.目前的关注焦点是1.0375/1.04区域,倘若弹升至该水平,则预示会进一步升向1.06/1.0675区间,逼近2010年8月的高位.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]