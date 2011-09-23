《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月23日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
澳元/美元:昨天失守多个重要水准,特别是对商品货币而言,这巩固了短期看跌趋势.澳元/美元在跌破重要支撑区域1.01/0.99後领跌.请留意,该区域包含2010年低位的38.2%回档位,8月低点,2009年低点划出的上涨趋势线.反过来,目前的走势表明这波宽幅调整行情在延续,同时暗示,澳元/美元即将测试3月低点0.9705,甚至下探0.9575/0.9535区域(涵盖2010年12月低位).
新西兰元/美元:新西兰元/美元在昨天跌破0.8000/0.7900支撑区域後,应会深幅下挫试探0.7755/0.7680水平.这是下一个支撑区域,也是5月低位和2009年周期低位拉出的上涨趋势线.但新西兰元/美元在昨日急跌後,仍没有任何反转的迹象,请留意,0.7940/0.8010区域将是首道重要阻力位.
美元/加元:美元/加元跟随大市,突破1月高位1.0060加元后急升,同时确认转向一波牛市行情.目前的关注焦点是1.0375/1.04区域,倘若弹升至该水平,则预示会进一步升向1.06/1.0675区间,逼近2010年8月的高位.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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