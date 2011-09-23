〔韩国股市〕重挫5.7%至15个月收盘低点,受经济忧虑拖累(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔9月23日电---韩国股市周五收盘大跌5.7%,录得五周来最大单日百分比跌幅,外资出逃,因全球经济停滞的疑虑增温.
韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11跌5.73%,或103.11点,至1,697.44点,为近15个月来收盘低点.
三星证券市场分析师Kim Seong-bong说:"今天的情况让人想起2008年金融危机,这是市场人士恐慌并引发资本出逃的原因."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。