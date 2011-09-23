〔韩国股市〕重挫5.7%至15个月收盘低点,受经济忧虑拖累(更新版)

(新增细节)

路透首尔9月23日电---韩国股市周五收盘大跌5.7%,录得五周来最大单日百分比跌幅,外资出逃,因全球经济停滞的疑虑增温.

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11跌5.73%,或103.11点,至1,697.44点,为近15个月来收盘低点.

三星证券市场分析师Kim Seong-bong说:"今天的情况让人想起2008年金融危机,这是市场人士恐慌并引发资本出逃的原因."