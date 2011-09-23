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中国汇市 | 2011年 9月 23日 星期五 15:25 BJT

〔人民币汇率〕人民币升值无法解决与美贸易不平衡问题--中国外交部

路透北京9月23日电---中国外交部周五表示,人民币升值无法解决与美国贸易不平衡问题.

外交部发言人洪磊称,美国在对华贸易中存在逆差的原因不在汇率,而在投资结构.

美国参议院的一个跨党派小组本周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.[ID:nCN1983327] (完)

--发稿 毛佳; 撰写 宿泱韫; 审校 张喜良

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