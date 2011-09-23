〔人民币汇率〕人民币升值无助于解决中美贸易不平衡问题--中国外交部(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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* 美国对华贸易逆差原因不在汇率,在投资结构
* 人民币升值无法解决贸易不平衡问题
* 中国将坚定不移推动人民币汇率形成机制改革
路透北京9月23日电---美国参议院近期又将矛头指向人民币汇率.中国外交部周五表示,美在对华贸易中存在逆差的原因不在于人民币汇率,而在于中美贸易投资和贸易的结构,人民币升值不能解决贸易不平衡问题.
"中美之间存在贸易不平衡,这是中方不愿意看到,中方并不追求贸易顺差,中国政府也从来没有通过所谓的操纵汇率从国际贸易中获利."外交部发言人洪磊称.
他并指出,从这些年的情况来看,中国的贸易顺差额占经济总量的比重在逐年下降.
中国海关最新数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,双双超预期增长.同时,进口值创出新高扶助贸易顺差明显收窄,表明内需强韧、外需不弱的同时,亦有利于纾缓人民币升值及抑制国内通胀压力.
洪磊表示,人民币升值不能解决中美贸易不平衡的问题,希望美方有关人士能够客观理性看待该问题,不能因为美方内部的经济问题将人民币汇率问题政治化.
美国参议院的一个跨党派小组本周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.[ID:nCN1983327]
洪磊同时指出,中国将坚定不移推动人民币汇率形成机制改革,采取渐进的方式,继续按自主原则推进这一机制的改革.
"当前全球经济仍然面临巩固强劲平衡和可持续增长势头的艰巨挑战,中美都面临着如何保持经济增长的重要任务,中美间应该从积极的方向开展广泛的经济和贸易合作."他称. (完)
--发稿 毛佳; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进
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