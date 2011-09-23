〔中国债市〕交易所信用债走势孱弱,对企业资金链断裂担忧推升抛压

路透上海9月23日电---中国证券交易所市场信用债收益率明显走升.尽管股市低迷,但债市亦未展现应有的"跷跷板"效应,收益率不降反升,特别是一些低评级的城投债和一些地产债,收益率已涨至10%以上.

交易员指出,近期有媒体爆出温州一些企业出现资金链断裂,企业主外逃,再加上路透报导银监会调查信托公司与房地产公司业务情况,机构担忧一些低评级的城投债和地产债可能遭遇资金链断裂,债市信用债违约风险意识大幅提升,推动抛盘涌现,导致其收益率明显上涨.

"很多城投债收益率都上10%,这周信用债走势太惨了,可以说哀鸿遍野,想卖也卖不掉."上海一券商交易员表示."低评级的(信用债)存在一定违约风险."

他并指出,在避险情绪推动下,信用债走势出现分化,低评级债的收益率越走越高,而高评级的信用债收益率升幅相对偏小,原因在于投资价值吸引了一定资金介入,且其真正的违约风险偏低.

此前路透援引消息人士报导称,银监会于近日下文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务的情况调查.;但绿城中国(3900.HK)发布声明称,公司并未收到来自中国银监会调查信托业务的官方通知,且这类调查并非针对绿城集团.[ID:nCH0079847]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 144.3614 -0.4004 144.8959 144.1274

上证公司债指数.SSEEBI 128.1360 -0.5260 128.8303 127.8119

上证分离债指数.SSEDCBI 126.6134 -0.2256 127.0460 126.5430

上证国债指数.SSEBI 129.5784 +0.0791 129.6474 129.5266

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深证企债指数.SZCBI 123.7720 -0.5380 124.3800 123.5520

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