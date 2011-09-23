〔中国债市〕人民币利率互换因经济衰退忧虑走跌,下周料视外围市场而动

路透上海9月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周五续跌,经济衰退的担忧加剧,导致全球股市大跌,债市收益率亦大幅下挫,加上近日流动性较为宽松,IRS报价延续昨日跌势.

交易员认为,下周为季度末且十一长假将至,加上有大盘新股发行,资金面将十分吃紧,可能推动IRS报价回升.不过考虑到海外市场存在较大不确定性,若有更糟糕的消息出来,IRS可能继续下行.

"现在大家的注意力都在外围市场上,下周还是看外围市场怎麽走了",北京一银行交易员称.

中国银行间市场周五早盘隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个基点(bp).[CN/CN]

美国股市周四重挫并连跌四日,道琼工业指数劲挫3.51%;Nasdaq指数大跌3.25%;欧洲股市亦录得26个月最低收盘位.周五亚太股市亦现重挫,中国股市沪综指.SSEC周五小幅收跌至逾14个月新低.同时,国内外大宗商品期货也出现大幅下跌.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.1180/ 4.2620 3.9025/ 3.9908 3.6517/ 3.7450 3.6500/ 3.7467 3.6160/ 3.9180

周四 4.2480/ 4.3640 4.0007/ 4.0850 3.7171/ 3.8014 3.6757/ 3.7700 3.6617/ 3.9517

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变动 -0.1300/-0.1020 -0.0982/-0.0942 -0.0654/-0.0564 -0.0257/-0.0233 -0.0457/-0.0337

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)