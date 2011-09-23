〔希腊经济〕财长称有可能要求债务减值50%以解决危机--媒体(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典9月23日电---两家希腊报纸周五报导,希腊财长Evangelos Venizelos向议员表示,他预期可能有三种解决债务危机的情况,其中一个是希腊进行有序违约,债券持有者承受50%的价值扣减.
一名政府发言人未予置评.报导称另外两种情况分别是无序违约,和落实希腊与金援机构7月协议的1,090亿欧元协助计画.
报纸Ta Nea报导称,一名听到演讲内容的人士引述Venizelos说,要求削债50%会很危险.报导指出,他并称:"这将需要多方同意及合作努力."
财政部一发言人称无法对报导置评,但政府发言人Angelos Tolkas表示,政府将遵守与金援机构两个月前达成的援助计划.
两名社会党议员否认财长提出了债务减值50%的情况.这两人称出席了此次演讲,财长在演讲中试图争取执政党对新一波撙节计划的支持.
Venizelos正前赴华盛顿出席周末的会议,与会人员包括来自希腊贷款机构、国际货币基金组织(IMF)与欧盟的检查人员.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将八家希腊银行的评等各下调两个级距,称部分是因该国经济陷入困境且银行存款下降,之前市场对此举有所预期.[ID:nCN1984403](完)
--编译 隋芬;审校 白云
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