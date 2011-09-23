也门总统回国,暴力冲突再起--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透萨那9月23日电---也门官方媒体报导称，总统萨利赫（Abdullah Saleh）周五已经返回也门，他在6月遇袭後赶赴沙特阿拉伯治疗和恢复了三个月。
也门国家电视台播发的最新消息称，“在利雅得疗伤三个多月後，共和国总统萨利赫已经于今日早晨安全返回国内。”
一位路透目击者称，周五早上，萨那通往军事机场的道路已经全面封锁。
迎接萨利赫回国的是首都萨那发生的又一波武装冲突，政府军与支持示威者的武装力量在萨纳发生大规模冲突，示威者要求萨利赫下台。
示威游行组织者Mohammed al-Asl称，“我们肯定会加剧冲突，但还是让他（萨利赫）回来吧，让他回来为自己所犯罪行接受审判。” （完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。