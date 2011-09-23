〔路透专访〕澳洲州政府债券在全球动荡市况下受到追捧--TCorp

路透悉尼9月23日电---澳洲New South Wales Treasury Corp(TCorp)的执行长Stephen Knight认为,全球动荡形势下对高评级资产的需求,可能会促使更多投资者涌向澳洲的州政府债券.

TCorp是新威尔士州公共部门的中央金融机构,也是澳洲市场上半政府性质证券的主要发行人.

Knight表示,投资者对澳元债券与AAA评级的半政府证券的兴趣已十分强烈.

"他们乐于持有,我们也一直听说他们在考虑进一步买入."Knight周五接受路透采访时说.他刚从一场欧洲路演返回.

外国投资者持有TCorp已发行570亿澳元债券中的约50-60%,受到澳洲AAA主权债信评级吸引,亦因澳元债券收益率高于同类美债与德债.

澳洲债券亦在亚洲央行中受到追捧,这些央行寻求从外汇储备中获得投资回报.众多央行在将外储投资从美元分散到其它资产,认为澳元是一种有吸引力的替代选项.

Knight指出,南美与东欧对澳元债券的兴趣也在上升.南美是新威尔士州这次年度路演其中一站.

新南威尔士州在澳洲整体经济规模中占到约30%的比重.(完)