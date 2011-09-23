〔欧洲汇市〕英镑兑美元从一年低位反弹,但料进一步挫跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美元获利了结操作推动英镑回升
* 英镑料进一步下挫,受累于全球经济前景和英国或推出更多量化宽松政策
路透伦敦9月23日电---英镑兑美元周五上涨,因投资者对上日美元强劲涨幅获利了结,但如果全球经济前景恶化,英镑恐将进一步走低.
英镑反弹,周四英镑曾全线遭遇大肆抛售打击,使得英镑兑日圆跌至纪录低位,当时对全球经济放缓和希腊可能债务违约的担忧,引发一波对英镑等较高风险资产的抛盘,而美元和日圆被视作安全资产.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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