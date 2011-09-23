〔欧洲汇市〕英镑兑美元从一年低位反弹,但料进一步挫跌

* 英镑料进一步下挫,受累于全球经济前景和英国或推出更多量化宽松政策

英镑反弹,周四英镑曾全线遭遇大肆抛售打击,使得英镑兑日圆跌至纪录低位,当时对全球经济放缓和希腊可能债务违约的担忧,引发一波对英镑等较高风险资产的抛盘,而美元和日圆被视作安全资产.