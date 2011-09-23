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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 16:40 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元从一年低位反弹,但料进一步挫跌

* 美元获利了结操作推动英镑回升

* 英镑料进一步下挫,受累于全球经济前景和英国或推出更多量化宽松政策

路透伦敦9月23日电---英镑兑美元周五上涨,因投资者对上日美元强劲涨幅获利了结,但如果全球经济前景恶化,英镑恐将进一步走低.

英镑反弹,周四英镑曾全线遭遇大肆抛售打击,使得英镑兑日圆跌至纪录低位,当时对全球经济放缓和希腊可能债务违约的担忧,引发一波对英镑等较高风险资产的抛盘,而美元和日圆被视作安全资产.

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