版本:
中国
债券 | 2011年 9月 23日 星期五 16:50 BJT

〔表格〕英国8月抵押贷款批准宗数创2010年5月来最高水准--BBA

路透伦敦9月23日电---英国银行业者协会(BBA)周五公布的数据显示,8月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加14%,创2010年5月来最高水准.

8月 7月 2010年8月

经季节调整净抵押贷款 +0.695 +0.935 +1.825

(单位10亿英镑)

8月 7月 2010年8月

各类贷款批准数

购房 35,226 33,734 30,910

再抵押 27,114 26,229 23,876

其他担保贷款 15,948 15,351 17,604 (完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 杜明霞;审校 白云

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐