体育锻炼或有助于青少年戒烟

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月21日电---一项研究显示，不仅要鼓励青少年烟民戒烟，还要鼓励他们参加体育锻炼，因为後者或许有助于真正戒除烟瘾。

《儿科学》(Pediatrics)杂志刊发的报告指出，一些对成年烟民的研究显示，锻炼或有助于烟民戒烟。

“远离烟草”(NOT)是美国肺脏协会(American Lung Association)针对高中生推出的戒烟项目，在美国所有公立学校推广。研究发现，该项目下的平均戒烟率约为21%。

西弗吉尼亚大学医学院首席研究员Kimberly Horn表示，该州的吸烟率很高，而锻炼率则很低。

Horn在接受路透采访时表示：“我们觉得锻炼或许对这些孩子们很重要，可能会提升‘远离烟草’项目的效果。”

为研究这个问题，Horn的研究团队随机抽取了西弗吉尼亚州19所高中，实施“远离烟草”项目，或在该项目基础上增添锻炼内容，或只有校方简短干预的戒烟项目。

三个研究项目分别有233名学生参加。

六个月後，研究发现，“远离烟草”结合锻炼的小组其戒烟率最高，达到了31%，而单纯实施“远离烟草”项目和简短干预的戒烟率分别只有21%和16%。（完）