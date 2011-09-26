体育锻炼或有助于青少年戒烟

中国经济：推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点--国常会
路透北京2月3日 - 中国国务院周五召开常务会议决定，加快食品安全国家标准制修订，实施药品、医疗器械和化妆品标准提高行动。推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点，对具有临床价值的创新药和临床急需药品实行优先审评审批。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月21日电---一项研究显示，不仅要鼓励青少年烟民戒烟，还要鼓励他们参加体育锻炼，因为後者或许有助于真正戒除烟瘾。
《儿科学》(Pediatrics)杂志刊发的报告指出，一些对成年烟民的研究显示，锻炼或有助于烟民戒烟。
“远离烟草”(NOT)是美国肺脏协会(American Lung Association)针对高中生推出的戒烟项目，在美国所有公立学校推广。研究发现，该项目下的平均戒烟率约为21%。
西弗吉尼亚大学医学院首席研究员Kimberly Horn表示，该州的吸烟率很高，而锻炼率则很低。
Horn在接受路透采访时表示：“我们觉得锻炼或许对这些孩子们很重要，可能会提升‘远离烟草’项目的效果。”
为研究这个问题，Horn的研究团队随机抽取了西弗吉尼亚州19所高中，实施“远离烟草”项目，或在该项目基础上增添锻炼内容，或只有校方简短干预的戒烟项目。
三个研究项目分别有233名学生参加。
六个月後，研究发现，“远离烟草”结合锻炼的小组其戒烟率最高，达到了31%，而单纯实施“远离烟草”项目和简短干预的戒烟率分别只有21%和16%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月3日 - 中国国务院周五召开常务会议决定，加快食品安全国家标准制修订，实施药品、医疗器械和化妆品标准提高行动。推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点，对具有临床价值的创新药和临床急需药品实行优先审评审批。
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