〔中国债市〕宽松资金和避险情绪助推现券收益率大跌,下周料将缓和

路透上海9月23日电---中国银行间债市周五现券收益率普遍大跌,其中10年期固息国债品种下滑10-15个基点(bp).因资金面仍偏宽松,加之周中公布的经济数据和美联储会议报告,令全球经济忧虑情绪持续发酵,支撑了债市的避险买盘.

不过交易员表示,当前国内高通胀暂难大幅回落,政策收紧基调并未改变,且投资者对未来时点性的流动性紧张因素仍抱有谨慎情绪,因此现券收益率持续下行的空间料有限,下周或转为震荡.

"利率产品基本上所有的期限都在跌,10年国债现在只有3.92%、3.93%了,周三续发的利率(收益率)还是4.07%",北京一银行交易员称,"不过我觉得下周应该会缓一下,不会跌的这麽凶了,毕竟资金要稍微紧张一点,而且节前的观望情绪也会浓一些."

华东另一位银行交易员也指出,虽然外围市场对经济前景的悲观情绪较浓,但国内的情况并没有那麽差.且季末因素、"十一"长假、保证金缴准备金,以及企业利税上缴等资金需求都将接踵而至,并有大盘股和次级债发行扰动,资金面未来仍有较多不确定性.

中国银行间市场周五隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个bp.[CN/CN]

美联储周三在为期两天的议息会议结束後,称经济面临严重风险,但并没有出台市场此前预期的更为宽松的经济刺激措施,仅计划通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.[ID:nCN1981305]

美国30年期公债周四大涨,录得财政部10年前放弃发行长债以来的最大两日涨幅,随着对衰退的担忧重燃,投资者大举买入公债避险.[D:nCN1983281]

剩馀期限约0.17年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2318元,对应收益率3.3079%,成交162.53亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2946 4.1226

上日 3.5065 3.9250

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9763/3.9033

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8260/3.7648

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4513/4.3653(完)

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