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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:24 BJT

《中国基金发行日程表》--9月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

*中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31

指数增强型基金

博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4

配置混合基金

泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21

股票基金

长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21

主题股票基金

工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20

股票型基金

富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28

指数增强型基金(LOF)

汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26

300ETF联接基金

注: 1."*"表新增或更新.

2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),

比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到

1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.

3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、

银华、华安、富国.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

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