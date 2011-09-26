〔路透基点〕中国油管制造商WSP签署35亿元人民币贷款协议--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,纽约证交所上市公司WSP Holdings Ltd的子公司--无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司,已签署35亿元人民币三年期贷款,以调整债务结构.

一位消息人士称,美国商务部在2009年底发布对中国成品油制造商的反垄断和反补贴裁决後,国内贷款机构对该公司的信心减退.

消息人士并称,该公司筹措本期贷款是冀望优化目前的债务结构,重新赢得市场信赖.

该公司曾在今年3月为贷款事宜与国内主要银行会谈.无锡市政府官员亦出席.

WSP公司网站称,新贷款可以让公司用中期运营资金贷款替换现有短期借款,有助于改善当前的现金流状况并增强流动性.

其网站提到,新贷款中的28.6亿元人民币已获批准,很快将可供借款人使用,其馀6.4亿元尚需在未来三年获得银行的後续批准.

银行业人士透露,本期贷款分为两部分:21亿元三年期定期贷款和14亿元贸易融资贷款.

中国银行担任委托主办行和账簿管理人.中国农业银行无锡分行是共同主办行.

中国招商银行无锡分行,南洋商业银行和中国工商银行无锡分行为高级经理行.中信银行无锡分行,上海浦东发展银行无锡分行和光大银行无锡分行为一般参贷行.

该贷款有担保,利率为中国人民银行贷款基准利率的105%.贷款在发放後的头两年分期摊还20%,剩馀80%在期末偿还.

承贷6亿元人民币以上的银行获得先付费用70基点;承贷3亿-6亿元的银行获先付费用60基点,承贷1亿-3亿元的银行可获先付费用50基点.

消息人士称,募集资金将用于再融资和债务重组.

签约活动已于8月29日进行.

纽交所在8月初通知WSP公司,该公司未能遵守连续30个交易日平均股价不低于1.00美元的持续上市准则,并称该公司也未能符合及时提交年度财务报告的持续上市准则.

WSP公司股票在9月22日收报0.42美元.

无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司的产品范围十分广泛,包括经过美国石油协会(API)认证和未经API认证的产品.公司产品用于中国的主要油田,并出口至世界各地的产油区.(完)