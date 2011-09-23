《每日盘後综述》全球避险情绪升温波及中国,股汇市及大宗商品全线下跌

路透上海9月23日电---全球经济前景担忧继续发酵令隔夜美股大跌,中国金融市场周五亦受寒风波及,沪综指收盘创下逾14个月新低,而美元受全球避险资金推动录得一个月来最强表现,亦引发连锁反应,国内人民币兑美元持续走弱,黄金和大宗商品全线下跌.

国内投资者的避险情绪亦在债市上有所体现,收益率大跌,并由昨日的国债市场向信用债市场蔓延.但在证交所债市上,不仅没有出现股市与债市之间应有的"跷跷板"效应,而且收益率不降反升,一些低评级的城投债和一些地产债反应更明显.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三发布的低迷经济前景评估,加之中德两国经济放缓的新迹象,促使投资者撤出股市和其他对成长性的押注,买入诸如美国公债等以美元计价的资产.美元周四普涨,录得逾一个月来表现最佳的一日,欧元重挫至八个月低位.[ID:nCN1983273]

美国三大股指周四收市均大跌逾3%,道琼工业指数.DJI下跌3.51%.亚洲股市周五亦是一片狼籍,跌至16个月低位.其中韩国股市收盘大跌5.7%至15个月收盘低点,香港恒生指数.HSI亦收跌1.36%.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周五小幅收跌至逾14个月新低.全球经济前景忧虑阴霾难消,打击外围市场连续重挫,拖累大盘走低.不过在大盘权重股连番护盘下,沪指勉力收窄跌幅.分析师表示,股指短线将呈弱势震荡,并持续考验2,400点支撑.

沪综指.SSEC收报2,433.159点,跌9.898点,或0.41%,此前收盘低点为去年7月16日的2,424.27点.该指数本周累计挫约2%,为连续第四周下跌.

上海证券策略分析师屠骏表示,"今天下跌就是受外围影响,不仅是欧美股市,还有大宗商品也出现了暴跌,大家还是担心全球经济下滑."

他并称,由于短期内市场对外部预期仍偏悲观,谨慎心态将主导盘面,股指料维持弱势震荡,继续考验2,400点支撑力.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收盘小幅续跌.尽管海外无本金交割远期(NDF)市场一度重挫,显示市场情绪在未来一段时间内可能转为看空人民币,但央行今日公布中间价回调幅度仍较平缓,且美元指数盘中回吐了部分隔夜涨幅,最终抑制了人民币汇价跌势.

不过交易员表示,如果没有更多利好消息的支撑,欧元近期仍将呈现弱势,人民币兑美元汇价也会承压.

"(境外机构)有套利机会啊,所以(美元)买盘很多,(人民币)价格一直跌,我们也得跟着方向操作,今天特别忙,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元收盘报6.3889元,较上日的6.3877元下跌.美元兑人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=报价为6.3990/60,盘中曾一度到6.47,按此高点推算,一年期NDF所隐含的贬值幅度一度高至1.3%.

--债市:

中国银行间债市周五现券收益率普遍大跌,其中10年期固息国债品种下滑10-15个基点(bp).因资金面仍偏宽松,加之周中公布的经济数据和美联储会议报告,令全球经济忧虑情绪持续发酵,支撑了债市的避险买盘.

不过交易员表示,当前国内高通胀暂难大幅回落,政策收紧基调并未改变,且投资者对未来时点性的流动性紧张因素仍抱有谨慎情绪,因此现券收益率持续下行的空间料有限,下周或转为震荡.

"利率产品基本上所有的期限都在跌,10年国债现在只有3.92%、3.93%了,周三续发的利率(收益率)还是4.07%",北京一银行交易员称,"不过我觉得下周应该会缓一下,不会跌的这麽凶了,毕竟资金要稍微紧张一点,而且节前的观望情绪也会浓一些."

对于证交所债市,交易员指出,近期有媒体爆出温州一些企业出现资金链断裂,企业主外逃,再加上路透报导银监会调查信托公司与房地产公司业务情况,机构担忧一些低评级的城投债和地产债可能遭遇资金链断裂,债市信用债违约风险意识大幅提升,推动抛盘涌现,导致其收益率明显上涨.

--期货:

受外盘拖累,国内大宗商品期货周五全线下跌,其中铜铝等金属品及橡胶跌幅居前.

上海期交所期铜主力12月合约SCFZ1收于跌停位56,940元,跌3,640元,创下逾13个月低位.

--黄金:

白银价格周五暴跌,黄金跌至一个月低点,因全球经济可能陷入衰退的担忧加剧,引发一股商品抛售潮.

0857GMT,现货金XAU=报1,734.70美元,先前一度大跌0.9%至每盎司1,719.8美元的一个月低位.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX下跌7.68元,至360.54元.上海期交所黄金期货主力合约SHAUZ1下跌6.27元至361.24元.(完)