〔中国汇市〕人民币兑美元连续小幅收跌,近期或因避险情绪升温继续承压(更新版)

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* 人民币兑美元收盘小幅续跌

* 获利了结盘等令美元指数回吐部分隔夜涨幅

* 海外NDF市场一度大跌,盘中剧烈震荡

* 人民币是否出现贬值预期尚待市场走势证明

路透上海9月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收盘小幅续跌.尽管海外无本金交割远期(NDF)市场一度重挫,显示市场情绪在未来一段时间内可能转为看空人民币,但央行今日公布中间价回调幅度仍较平缓,且美元指数盘中回吐了部分隔夜涨幅,最终抑制了人民币汇价跌势.

不过交易员表示,如果没有更多利好消息的支撑,欧元近期仍将呈现弱势,人民币兑美元汇价也会承压.

"(境外机构)有套利机会啊,所以(美元)买盘很多,(人民币)价格一直跌,我们也得跟着方向操作,今天特别忙,"上海一银行交易员称.

针对美元兑人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=盘中的剧烈波动,交易员认为,可能是短期交易行为所致.而是否改变人民币升值方向仍有待观察.

上海一外资银行表示,受海外市场看空人民币的拖累,早盘人民币汇价一度大跌,跌幅逾100个点子,後受20国集团(G20)誓要保持金融稳定言论,以及获利回吐因素影响,即期汇价逐渐向上修正.

受全球金融市场剧烈波动影响,本周离岸人民币市场亦上演疯狂一幕,美元/人民币无本金交割远期(NDF)两年期以内合约已明显隐含人民币贬值,两地即期差价倒挂亦明显加深.[ID:nCH0079599]

亚洲汇市欧元兑美元周五上扬,因美元遭遇获利了结,欧元/美元周四跌至八个月低点.但欧元涨势可能短暂,针对20国集团(G20)将维持金融稳定的承诺,市场人士反应平淡.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3889 6.3805 6.4015 6.3840 6.3808 6.3877

注: *表示创2005年汇改以来新高

此外,还有交易员表示,美国国会下月将审议一项关于施压人民币升值的法案,这可能在未来的人民币汇价走势中加入一些政治因素.

美国参议院的一个跨党派小组本周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.[ID:nCN1983327]

对此,中国外交部周五表示,美在对华贸易中存在逆差的原因不在于人民币汇率,而在于中美贸易投资和贸易的结构,人民币升值不能解决贸易不平衡问题.[ID:nCN1984721]

以下为北京时间17:09,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3965/15 6.4220

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4900/00 6.4600

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水340点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3549元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)