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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 17:21 BJT

〔亚洲橡胶〕9月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 330.0 46 327.0 263

10月 334.0 73 328.5 9

11月 335.8 184 331.5 29

12月 339.3 334 334.4 52

1月 340.8 1452 336.9 167

2月 342.5 8460 338.0 1840

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 孙茉莉;审校 于春红

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