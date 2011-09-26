《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的9月19日-9月23日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周总体下跌,欧债危机阴影未散,市场保持谨慎,避险操作提振
美元.期间海外无本金交割一年期NDF与人民币中间价甚至形成倒挂态势,为金融危机以来首次
暗示人民币将出现贬值,不过人民币长期升势是否受阻仍有待观察,在全球市场尚无实质利好
情况下,短期内料仍会承压.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行公开市场连续十周净投放,累计达3,990亿元人民币,本周净投放480亿元.存准率
居高不下,市场本就积弱难行,而季末、十一长假及大盘新股发行等诸多因素下周接踵来袭,央
行未雨绸缪本周继续净投放资金.
市场人士认为,为应对下周资金面的周期性紧张局面,公开市场料仍净投放.不过8月外汇占
款显示这一渠道仍在源源不断的向市场输送流动性,且国庆节後公开市场到期量非常可观,预
计节後央票等发行将可能放量,并有望重现净回笼局面.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市收益率当周下跌.尽管後市因季末因素等资金需求较大,但由于央行公开市场连
十周净投放近四千亿,加上全球经济前景悲观预期重燃,增添境内投资者买入债券避险.但鉴
于後市诸多利空因素将接踵而至,下周债市收益率料将承压.[CN/CN]
--票据转贴利率当周持续高位振荡.高利率令市场买盘逐渐涌现,此前供需严重失衡的状态得
到一定改观.然在宏观紧缩政策短期内没有方向性变动,投资者对资金面走势依然谨慎的情况下
,利率大幅回调的可能性甚微.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC当周下挫约2%,为连续第四周收低.周初有望成年内A股最大IPO的中国水电
启动发行程序,令市场承压,之後美国经济衰退预警更是重击全球股市,引发投资者对未来经济
前景的担忧,拖累上周五股指创逾14个月收盘新低.分析师称,短线沪综指将弱势震荡并持续考
验2,400点支撑.[.SSCN]
期市:
--沪铜价格当周重挫13.5%,期价跌至逾13个月低点.中国数据走弱以及美国经济前景黯淡打
压需求预期,加之受到美元走强打压.沪铜主要合约SCFc3周五收报56,940元,全周重挫8,910
元.[MET/LCN]
黄金:
--国内黄金价格当周继续震荡回落,尽管经济担忧情绪日深,但黄金的避险地位开始遭到市场
质疑,美元上涨亦对其走势形成压制.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报360.54
元,全周下跌约6.7元;期金主要合约SHAUZ1收报361.24元,跌4.67元.(完)
--整理 曾菱/康熙泽/冉莹/钟华/周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。