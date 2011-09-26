《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月19日-9月23日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周总体下跌,欧债危机阴影未散,市场保持谨慎,避险操作提振

美元.期间海外无本金交割一年期NDF与人民币中间价甚至形成倒挂态势,为金融危机以来首次

暗示人民币将出现贬值,不过人民币长期升势是否受阻仍有待观察,在全球市场尚无实质利好

情况下,短期内料仍会承压.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续十周净投放,累计达3,990亿元人民币,本周净投放480亿元.存准率

居高不下,市场本就积弱难行,而季末、十一长假及大盘新股发行等诸多因素下周接踵来袭,央

行未雨绸缪本周继续净投放资金.

市场人士认为,为应对下周资金面的周期性紧张局面,公开市场料仍净投放.不过8月外汇占

款显示这一渠道仍在源源不断的向市场输送流动性,且国庆节後公开市场到期量非常可观,预

计节後央票等发行将可能放量,并有望重现净回笼局面.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周下跌.尽管後市因季末因素等资金需求较大,但由于央行公开市场连

十周净投放近四千亿,加上全球经济前景悲观预期重燃,增添境内投资者买入债券避险.但鉴

于後市诸多利空因素将接踵而至,下周债市收益率料将承压.[CN/CN]

--票据转贴利率当周持续高位振荡.高利率令市场买盘逐渐涌现,此前供需严重失衡的状态得

到一定改观.然在宏观紧缩政策短期内没有方向性变动,投资者对资金面走势依然谨慎的情况下

,利率大幅回调的可能性甚微.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周下挫约2%,为连续第四周收低.周初有望成年内A股最大IPO的中国水电

启动发行程序,令市场承压,之後美国经济衰退预警更是重击全球股市,引发投资者对未来经济

前景的担忧,拖累上周五股指创逾14个月收盘新低.分析师称,短线沪综指将弱势震荡并持续考

验2,400点支撑.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周重挫13.5%,期价跌至逾13个月低点.中国数据走弱以及美国经济前景黯淡打

压需求预期,加之受到美元走强打压.沪铜主要合约SCFc3周五收报56,940元,全周重挫8,910

元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周继续震荡回落,尽管经济担忧情绪日深,但黄金的避险地位开始遭到市场

质疑,美元上涨亦对其走势形成压制.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报360.54

元,全周下跌约6.7元;期金主要合约SHAUZ1收报361.24元,跌4.67元.(完)