(重发)〔中港股市〕两市尾盘缩减跌幅,恒指录得2008年10月以来最差单周表现

(重发以补上遗漏段落)

* 恒指收跌1.4%,沪综指跌0.4%

* 衰退忧虑升级,原材料板块受重创

* 中资地产股受空头回补提振,缩减跌幅

路透香港9月23日电---香港股市本周表现为2008年10月以来最差,本周累计下跌9.2%,因全球衰退忧虑升级,令投资者削减风险较高的头寸.

恒生指数.HSI周五盘中一度下跌3%,随後有所反弹,收跌1.4%至17,668.8点,中资地产股板块因空头回补反弹,提振大盘.周五的成交量大增至逾一个月高位.

钢铁和铝等原材料股票拖累股指.由于担心美国或陷入衰退,投资者做空beta值较高的股票.

"展望後市,人们很可能会青睐beta值较优的股票," Treasury Asia资产管理的投资经理Tan Eng Teck表示,"原材料板块只有在牛市中才会有出色表现,而不会出现在超跌反弹市中."

据港交所数据,卖空中信泰富(0267.HK)的操作规模接近该股全天成交额的18%.中信泰富股价早盘跌5.7%至2009年4月来低点.该股本季度跌幅已超38%.

做空地产股的投资人日内空仓回补,限制了跌幅.中资地产股本季已承受很大压力,周四则进一步下跌,因此前中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.[ID:nCH0079683]在周四跌幅居前的几支股中,中国海外发展(0688.HK)升2.6%,华润置地(1109.HK)升3.9%.

**上海股市连续第二周下跌**

沪综指.SSEC收报2,433.159点,跌9.898点,或0.41%,此前收盘低点为去年7月16日的2,424.27点.该指数本周累计挫约2%,为连续第四周下跌.

上海证券策略分析师屠骏表示,"今天下跌就是受外围影响,不仅是欧美股市,还有大宗商品也出现了暴跌,大家还是担心全球经济下滑."

他并称,由于短期内市场对外部预期仍偏悲观,谨慎心态将主导盘面,股指料维持弱势震荡,继续考验2,400点支撑力.

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,671.8点,跌0.82%,成交量为298,446手.(完)