〔中国房地产〕北京市要求配建保障房建设进度应不低于商品房

路透北京9月23日电---北京市住房和城乡建设委员会近日要求,在配建项目中要优先建设保障性住房,保证其开工时间和建设进度不低于同期商品住房,以加快保障性住房项目的开工和建设进度.

北京市住建委网站的通知并称,对于不符合开工时序的,北京市各级住建部门可暂缓办理其商品住房建设项目的施工许可和预售许可等手续.

为促进保障房建设,开发商购买相关地块时,商品住房建设项目通常会按照一定比例配建保障性住房.

为抑制房价过快上涨,中国正在施行严格的房地产调控政策,而大规模建设保障房则是此次调控政策中的重要一环.

中国住房和城乡建设部此前公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).[ID:nCN1956455]

中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.[ID:nCN1142448](完)

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