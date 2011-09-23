〔欧洲金融〕西班牙央行称,该国银行业资本重整接近完成

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马德里9月23日电---西班牙央行周五表示,该国银行业的资本重整进程接近完成.
央行发言人称,到行动结束时,西班牙所有银行的核心一级资本充足率或许都将达到8-10%.
按照西班牙央行的严格规定,上市银行或那些民间投资者持股比例高于20%的银行,其核心一级资本充足率必须达到8%.无法上市或未有民间投资者入股的,这一门槛将提高到10%.
实施该计划的最後期限为9月底.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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