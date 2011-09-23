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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 18:09 BJT

〔欧洲金融〕西班牙央行称,该国银行业资本重整接近完成

路透马德里9月23日电---西班牙央行周五表示,该国银行业的资本重整进程接近完成.

央行发言人称,到行动结束时,西班牙所有银行的核心一级资本充足率或许都将达到8-10%.

按照西班牙央行的严格规定,上市银行或那些民间投资者持股比例高于20%的银行,其核心一级资本充足率必须达到8%.无法上市或未有民间投资者入股的,这一门槛将提高到10%.

实施该计划的最後期限为9月底.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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