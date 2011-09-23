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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 18:32 BJT

〔全球金市〕现货金跌至盘中低点1,718.65美元,美元反弹打压商品价格

路透伦敦9月23日电---现货金XAU=周五触及盘中低点每盎司1,718.65美元,因美元扳回稍早跌幅,推动大宗商品下跌.部分交易员还指出,投资者正在抛售黄金,以弥补其他资产类别的损失.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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