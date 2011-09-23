〔伦敦美债〕公债受获利了结打击下跌,长期前景仍然偏多

路透伦敦9月23日电---美国公债期货周五自近期创下的纪录高点下跌,因投资者在大幅上涨之後锁定利润.不过跌势预计仅是暂时性的,许多市场人士伺机做多.

10年期美国公债期货TYv1跌10/32至131-14/32,回吐周四大涨录得的部分涨幅,交易员认为这是短期的获利了结所致,而不是长期趋势的改变.