〔马来西亚期市〕棕榈油期货大跌,因忧虑全球经济衰退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月23日电---植物油期货周五大跌,因全球经济放缓的前景损及大宗商品需求成长,令大宗商品市场全线跳水.
美国大豆价格跌势在亚洲时段波及至食用油市场,令指标12月毛棕榈油期货FCPOc3跌至近六周低位,并录得6月以来最差单周表现.
"所忧虑的是,这次情形可能比2008年金融危机更为糟糕,但这对中国和印度等棕榈油和大豆油大买家来说,则是一次买入机会,"一名国际交易公司的交易商表示.
交易商静候全球最大的棕榈油买家印度声明,看其是否会上调进口关税,以保护国内炼油工业.此前棕榈油生产国印尼削减加工棕榈油出口税.声明将在周五召开的Globoil India会议上公布.
"市场主要焦点是全球经济,从某种程度上说,是Globoil会议,"一名吉隆坡经纪商表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。