〔马来西亚期市〕棕榈油期货大跌,因忧虑全球经济衰退

路透吉隆坡9月23日电---植物油期货周五大跌,因全球经济放缓的前景损及大宗商品需求成长,令大宗商品市场全线跳水.

美国大豆价格跌势在亚洲时段波及至食用油市场,令指标12月毛棕榈油期货FCPOc3跌至近六周低位,并录得6月以来最差单周表现.

"所忧虑的是,这次情形可能比2008年金融危机更为糟糕,但这对中国和印度等棕榈油和大豆油大买家来说,则是一次买入机会,"一名国际交易公司的交易商表示.

交易商静候全球最大的棕榈油买家印度声明,看其是否会上调进口关税,以保护国内炼油工业.此前棕榈油生产国印尼削减加工棕榈油出口税.声明将在周五召开的Globoil India会议上公布.

"市场主要焦点是全球经济,从某种程度上说,是Globoil会议,"一名吉隆坡经纪商表示.(完)