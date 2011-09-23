〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差反弹至逾每桶16美元,因欧洲需求强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月23日电---亚洲柴油裂解价差周五回弹至逾每桶16美元,得益于欧洲需求前景强劲和日本出口减少提振市场人气.
路透数据显示,截至0830GMT,近月10月柴油裂解价差升0.42美元至每桶16.25美元.该品种的跨月价差持稳,10月/11月柴油合约价差微升0.03美元,至正价差每桶0.21美元.
在实货市场,基准含硫0.5%等级柴油没有成交,而一宗航煤成交价走高,助推该油品的现货贴水缩窄.
"柴油的基本面依然强劲.中国的出口仍然有限,日本柴油出口在临近第四季时可能减少,"新加坡一位馏分油交易商称.
交易商提到,存在东方输往西方的套利窗口,也促使更多亚洲柴油船货运往欧洲.他们并称,但由于欧洲的供应充足,其获利将有限.
10月柴油裂解价差升0.42美元,至每桶较迪拜原油升水16.25美元.
10月航煤裂解价差扬升0.82美元,至每桶18.04美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.30 120.70 120.50 120.55 -0.05 -0.04
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.15 119.55 119.35 119.85 -0.50 -0.42
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.80 121.20 120.50 120.50 0.00 0.00
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.85 121.25 121.05 121.55 -0.50 -0.41
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.05 119.53 -0.48 -0.40
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.84 119.35 -0.51 -0.43 (完)
--编译 肖群英;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。