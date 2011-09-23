〔东南亚股市〕多数收低,因美国经济前景黯淡且人们担心欧债危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月23日电---东南亚股市周五多数收低,银行和商品类股领跌,因美国经济前景黯淡而且人们担心欧债危机,但尾盘时遭超卖的股市接获买盘,帮助扳回稍早部分跌幅.
德国企业活动放缓,突显在欧元区关键时期德国经济失去部分动能,另外中国制造业连续第三个月下滑,一如市场预期,加剧了投资者的忧虑.
泰国股市.SETI重挫3.3%至七个月低点,新加坡股市.FTSTI收低0.8%至16个月低位,菲律宾股市.PSI大跌5.1%至八个月低点,为2008年1月以来最大跌幅.
马来西亚股市.KLSE下挫1.6%至逾13个月低点.
印尼股市JKSE逆市上涨,收高1.7%,扳回稍早3.3%的跌幅,周四该国股市重挫近9%,创下2008年金融危机以来最大单日跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。