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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 19:28 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,因美国经济前景黯淡且人们担心欧债危机

路透9月23日电---东南亚股市周五多数收低,银行和商品类股领跌,因美国经济前景黯淡而且人们担心欧债危机,但尾盘时遭超卖的股市接获买盘,帮助扳回稍早部分跌幅.

德国企业活动放缓,突显在欧元区关键时期德国经济失去部分动能,另外中国制造业连续第三个月下滑,一如市场预期,加剧了投资者的忧虑.

泰国股市.SETI重挫3.3%至七个月低点,新加坡股市.FTSTI收低0.8%至16个月低位,菲律宾股市.PSI大跌5.1%至八个月低点,为2008年1月以来最大跌幅.

马来西亚股市.KLSE下挫1.6%至逾13个月低点.

印尼股市JKSE逆市上涨,收高1.7%,扳回稍早3.3%的跌幅,周四该国股市重挫近9%,创下2008年金融危机以来最大单日跌幅.

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