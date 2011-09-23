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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 19:55 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格触六周低位,裂解价差则出现技术性回升

路透新加坡9月23日电---亚洲石脑油价格周五触约六周来低位,而裂解价差从六周低位处回升至两日高点,交易商将其归因于技术性反弹.

"原油在隔夜时段走软.许多人预期台塑裂解装置产能近期能完全恢复,"一名新加坡交易商表示.

台塑周三晚间已重启年产能70万吨的1号裂解装置,此前曾因火灾从5月12日起关闭.

截止周四,产能已恢复65%.

日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌5.50美元至每吨919.75美元,为8月11日触及917.50美元以来低位.

11月上半月和12月上半月互换逆价差连续两天守在5.50美元.

11月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK走阔5.07美元,至每吨升水119.35美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.38美元至每桶18.29美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK走坚至每桶11.38美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 919.25/920.25 925.25 -5.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.76/99.86 100.43 -0.62

10月石脑油互换NAF-1M-S 911.00/913.00 917.00 -5.00

11月石脑油互换NAF-2M-S 906.88/908.88 912.75 -4.88

97号现货汽油GL97-SIN 122.95/123.05 123.12 -0.12

95号现货汽油GL95-SIN 120.70/120.80 121.20 -0.45

92号现货汽油GL92-SIN 118.05/118.15 119.10 -1.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.24/18.34 18.67 -0.38(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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