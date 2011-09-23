〔国际油市〕亚洲石脑油价格触六周低位,裂解价差则出现技术性回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月23日电---亚洲石脑油价格周五触约六周来低位,而裂解价差从六周低位处回升至两日高点,交易商将其归因于技术性反弹.
"原油在隔夜时段走软.许多人预期台塑裂解装置产能近期能完全恢复,"一名新加坡交易商表示.
台塑周三晚间已重启年产能70万吨的1号裂解装置,此前曾因火灾从5月12日起关闭.
截止周四,产能已恢复65%.
日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌5.50美元至每吨919.75美元,为8月11日触及917.50美元以来低位.
11月上半月和12月上半月互换逆价差连续两天守在5.50美元.
11月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK走阔5.07美元,至每吨升水119.35美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.38美元至每桶18.29美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK走坚至每桶11.38美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 919.25/920.25 925.25 -5.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.76/99.86 100.43 -0.62
10月石脑油互换NAF-1M-S 911.00/913.00 917.00 -5.00
11月石脑油互换NAF-2M-S 906.88/908.88 912.75 -4.88
97号现货汽油GL97-SIN 122.95/123.05 123.12 -0.12
95号现货汽油GL95-SIN 120.70/120.80 121.20 -0.45
92号现货汽油GL92-SIN 118.05/118.15 119.10 -1.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.24/18.34 18.67 -0.38(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。