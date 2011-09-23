〔国际油市〕亚洲燃料油固定价格合约下跌,打压市场买兴

路透新加坡9月23日电---亚洲燃料油市场周五持稳,多数跨月价差的逆价差持坚,高于过去两天水平,裂解价差进一步走强至四个月高点,每桶贴水近4.00美元.

买盘兴趣,尤其是对固定价格合约的买兴下降,因欧洲交易时段指标原油价格快速下跌,市场人士退居观望,布兰特11月原油期货在约一周内累计跌逾6.00美元.

但燃料油市场人气依然旺盛,受下月缺少规格船货支撑,这导致两艘印度船货以较高的升水成交,同时支撑了即期跨月价差.

"隔夜统一价格下跌推迟了许多此前低吸的市场人士的买盘,预计价格很快将反弹,但昨夜跌势尤其剧烈,我相信一些市场人士将不得不割肉,"新加坡一位西方交易商称.

"有意思的是价格的下跌可能对燃料油市场有利,因为船运公司通常是统一价格买家,而这已经发展成对跨月价差的持续支撑,尤其是10月/11月."

10月裂解价差缩窄0.21美元,每桶较迪拜原油贴水4.47美元.11月裂解价差上涨0.28美元,报每桶贴水4.42美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 644.50 644.75 644.63 649.65 -5.02 -0.77

现货380CST燃料油 FO380-SIN 637.25 637.50 637.38 642.70 -5.33 -0.83

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 647.00 648.00 647.50 652.00 -4.50 -0.69

380CST船用燃料油升水 9.75 10.50 10.13 9.30 0.82

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 5.50 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 6.25 6.00 6.38 -0.38 -5.88 (完)