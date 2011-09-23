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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 21:50 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,受希腊债务违约担忧拖累

路透纽约9月23日电---美国股市周五低开,因关于希腊债务违约的传言加剧,且全球经济停滞担忧加深拖累周四美股震荡走低.

道琼工业指数.DJI盘初挫跌61.04点,或0.57%,至10,672.79点,标准普尔500指数.SPX下跌5.81点,或0.51%,至1,123.75点,Nasdaq指数.IXIC滑落10.71点,或0.44%,至2,444.96点.

主要股指期货在开盘前短暂缩窄跌幅,一度转为上涨,受欧洲央行(ECB)干预汇市传闻提振.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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