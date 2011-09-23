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债券 | 2011年 9月 23日 星期五 21:53 BJT

〔标题新闻〕事实证明欧洲央行在需要的时候能够向银行提供一年期长期流动性--德央行总裁

注: 德国央行总裁魏德曼亦为欧洲央行管委会成员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7HU014]

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