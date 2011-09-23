版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 22:14 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利上涨逾4%,因分析师认为担忧有些过头

路透9月23日电---摩根士丹利(MS.N)周五早盘上涨,尽管全球市场继续疲软,分析师称,对其法国银行的敞口的担忧有些过头,该行准备好控制风险.

周五早盘,摩根士丹利上涨4.29%报13.62美元.在过去五个交易日,该股大跌逾21%,市值蒸发了超过68亿美元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐