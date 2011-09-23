〔美国能源〕8月石油需求同比增加0.3%,受助于馏分油需求猛增--API

路透华盛顿9月23日---美国石油协会(API)周五表示,美国8月原油需求小幅增加,但汽油需求仍然较上月减少.

据API供需月报显示,8月石油需求按年增加0.3%至日均1,972.8万桶,受助于馏分燃油需求增长.

API首席经济学家John Felmy称,"美国经济仍然举步维艰.零售销售疲弱,且从汽油数据中得到反应.馏分油需求增长与反应制造业温和成长,但消费者仍然谨慎."

API的8月需求数据高于能源资料协会(EIA)对当月燃料消耗量1,951.7万桶的估值初值.EIA在10月底会发布8月需求数据的修正值.

8月汽油日均需求下降1.3%,至913.3万桶,为10年来最低的8月需求.

同期,馏分油日均需求猛增10.8%,至424.5万桶.

API在报告中称,随着美国在近期发生自然灾害後重建,制造业和卡车运输活动增加,且全球柴油消费量攀升也可能促使美国的馏分油需求和出口大增.

供应方面,8月美国原油产量降至三年低位,回落5.5%,至日均514万桶.

原油和成品油进口日均为1,099.9万桶,同比减少11%.

8月总进口量占美国总需求的55.8%,低于上年同期的62.8%.(完)