〔美国能源〕8月石油需求同比增加0.3%,受助于馏分油需求猛增--API

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿9月23日---美国石油协会(API)周五表示,美国8月原油需求小幅增加,但汽油需求仍然较上月减少.
据API供需月报显示,8月石油需求按年增加0.3%至日均1,972.8万桶,受助于馏分燃油需求增长.
API首席经济学家John Felmy称,"美国经济仍然举步维艰.零售销售疲弱,且从汽油数据中得到反应.馏分油需求增长与反应制造业温和成长,但消费者仍然谨慎."
API的8月需求数据高于能源资料协会(EIA)对当月燃料消耗量1,951.7万桶的估值初值.EIA在10月底会发布8月需求数据的修正值.
8月汽油日均需求下降1.3%,至913.3万桶,为10年来最低的8月需求.
同期,馏分油日均需求猛增10.8%,至424.5万桶.
API在报告中称,随着美国在近期发生自然灾害後重建,制造业和卡车运输活动增加,且全球柴油消费量攀升也可能促使美国的馏分油需求和出口大增.
供应方面,8月美国原油产量降至三年低位,回落5.5%,至日均514万桶.
原油和成品油进口日均为1,099.9万桶,同比减少11%.
8月总进口量占美国总需求的55.8%,低于上年同期的62.8%.(完)
--编译 母红;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。