〔英国债市〕股市反弹和投资者风险偏好回升打压英债回落

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月23日电---英债周五回落,因市场预期更多政策行动,以缓解欧元区经济和金融问题,提振股市反弹和投资者风险偏好.
市场预期欧洲央行将采取进一步行动缓解危机,提振银行股反弹,帮助欧洲股市削减跌幅.
1309GMT,12月英债期货FLGZ1下跌9个跳动点报130.99,表现逊于可比德债.
"今年晚些时候(英国央行)将采取更多宽松政策的预期提振英债."一交易员称.
对欧洲银行的担忧影响早盘走势,30年期英债收益率触及3.450%的纪录新低.
"长期公债表现遥遥领先,因下周的银团标售前收益率低廉,以及量化宽松可能会延长."摩根大通分析师Francis Diamond表示.
"数据仍相对疲软,因此市场仍强劲,我们看到投资者逢低买入,而非逢高卖出."巴克莱资本分析师Moyeen Islam称.
"大家不愿做空(英债),因存在事件风险.IMF周末将召开年度会议,结果很难预料."(完)
--编译 李富强;审校 李军
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