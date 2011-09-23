〔欧洲汇市〕英镑兑美元上扬,但量化宽松预期升温为英镑带来利空前景

* 投资者对美元获利了结,英镑受支撑

* 全面走弱的欧元兑英镑触及盘中低位

* 英国有可能提早推出量化宽松,英镑未来料进一步走低

路透伦敦9月23日电---英镑兑美元周五上扬,因投资者对上日美元上涨进行获利了结,但有关全球经济前景弱化的忧虑限制涨幅,令英镑仍保持在近一年低位水平.

英镑兑欧元触及盘中高位,市场愈发猜测希腊或难确保更多欧洲金援,该国债务违约可能性大增,欧元因此下挫.

英镑兑日圆在周四经历大幅卖盘并触及历史低点後,于今日反弹.当时市场担心全球经济放缓及欧元区债务危机加深,这造成投资者出脱包括英镑在内的风险较高资产,并转投美元和日圆等安全资产.

尽管英镑周五反弹,但是英国央行料有可能采取进一步量化宽松政策刺激经济的臆测升温,令该货币仍承压.分析师预计英镑下行趋势将继续.

"(投资者)涌向安全资产,对英镑不利,同时量化宽松提前而不是推迟实施的可能性日渐升高,经济数据也很黯淡."加拿大帝国商业银行货币分析师Jeremy Stretch称.

"综上所属,这些对英镑而言都不是好事."他说,并表示英镑近期恐因此跌向1.52美元.

20国集团(G20)财长和央行行长承诺避免欧债危机对银行造成影响,但金融市场对于欧元区将很快达成解决危机的最终方案正失去信心.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.7%,报1.5440美元,盘中曾触及1.5482美元的高位.英镑周四时曾跌至2010年9月迄今最低水准1.5326美元,今日收复了部分失地.

欧元兑英镑EURGBP=D4下滑0.6%至0.8713英镑,之前欧元兑美元EUR=回吐稍早涨幅并小幅走低.

受重要技术支撑位0.8665/75英镑所起的作用,欧元/英镑跌幅有限.该支撑位包括欧元200日移动均线和55及100周移动均线切入位.

英镑兑日圆GBPJPY=R上扬0.7%,报117.80日圆,自周四的116.70日圆附近反弹.根据路透技术图表,116.70日圆为纪录低点.

--编译 洪曦;审校 李军

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