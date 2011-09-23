〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货从两个半月低位反弹,本周大跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五从本周早些时候触及的两个半月低位反弹并收高.
本周CBOT软红冬麦期货下跌6.6%,为7月3日以来最大单周下跌.
CBOT小麦合约连跌四周,为7月初以来最长连续下跌周数.
明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春小麦合约大涨3.7%,因本生长季令人失望料导致供应继续紧张.
消息人士称,研究机构Informa Economics预计2011年美国硬红春麦产量为4.44亿蒲式耳,低于美国农业部目前4.75亿蒲式耳的预估值.
台湾制粉协会标购52,920吨美国小麦.
乾旱天气继续影响美国大平原地区,农户正在播种2012年硬红冬麦.至少10月以前看不到缓解的迹象.
12月小麦期货WZ1收高7美分,报6.40-3/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为77,484口.(完)
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--编译 李富强;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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