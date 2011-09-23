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市场报道 | 2011年 9月 24日 星期六 05:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货从两个半月低位反弹,本周大跌

路透芝加哥9月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五从本周早些时候触及的两个半月低位反弹并收高.

本周CBOT软红冬麦期货下跌6.6%,为7月3日以来最大单周下跌.

CBOT小麦合约连跌四周,为7月初以来最长连续下跌周数.

明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春小麦合约大涨3.7%,因本生长季令人失望料导致供应继续紧张.

消息人士称,研究机构Informa Economics预计2011年美国硬红春麦产量为4.44亿蒲式耳,低于美国农业部目前4.75亿蒲式耳的预估值.

台湾制粉协会标购52,920吨美国小麦.

乾旱天气继续影响美国大平原地区,农户正在播种2012年硬红冬麦.至少10月以前看不到缓解的迹象.

12月小麦期货WZ1收高7美分,报6.40-3/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为77,484口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 李军

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