〔纽约期市〕ICE原糖、咖啡和可可期货大跌,经济前景黯淡促投资者抛售

路透纽约/伦敦9月23日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五收在三个半月低位,而阿拉比卡咖啡期货则录得2008年3月至今最差单周表现,因经济前景愈发黯淡令商品系受到严重打击.

可可期货盘中触及合约新低後反弹,最终仍收低.

"基本上商品市场就是在呈现出空头人气."Vision Financial Markets软商品分析师Boyd Cruel称,并表示软商品走软是因宏观经济面疲弱.

路透-Jefferies CRB商品指数.CRB下跌至2010年11月迄今最低位.

原糖期货连续第三天下跌,周四时指标3月合约收在200日移动均线约25美分下方.

原糖未平仓合约数量跌至近五年最低.

指标3月原糖合约SBH2大跌0.68美分,或2.7%,收报每磅24.13美分,为6月9日以来最低结算价,但高于24.01美分的盘中低点.本周,次月合约SBc2大幅收低8.3%,为11月迄今最高降幅.

自8月底以来,合约已下跌逾15%.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1下挫8.50美元,或1.3%,收报每吨631.50美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货合约KCc1跌至六周低位.巴西雷亚尔BRBY疲弱给市场增加压力.交易商称雷亚尔本月下跌17%,继续推动生产商卖盘.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2重挫7.8美分,或3.3%,收报每磅2.3145美元,为1月25日至今最低收盘位,盘中曾一度触及2.3080美元的低点.

本周,阿拉比卡合约大跌12%,为2008年3月以来最高单周跌幅.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2回落75美元,或3.7%,收报每吨1,951美元,为去年12月16日至今最低收盘位.

ICE-12月可可期货CCZ1下跌46美元,或1.7%,收报每吨2,634美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌40英镑,或2.2%,报每吨1,766英镑.(完)