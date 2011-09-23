〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第四天下跌,受多头平仓拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第四天下跌,并触及两个半月低位,因对全球经济的担忧引发多头平仓.
CBOT玉米本周收低7.4%,为连续第四周下跌,并录得6月中以来最大单周下跌.
12月合约收盘前跌破6.40美元附近的200日移动均线,盘中低见6.38美元.
Informa Economics预期2012年美国农户播种9,430万英亩玉米,为二战後最大.
Informa预计2011年美国玉米播种面积为9,186.2万英亩,较美国农业部的预估值低42万英亩;并将2011年美国玉米产量预估从9月6日的127.11亿蒲式耳下调至126.20亿蒲式耳,不过仍高于美国农业部124.97亿蒲式耳的预估值.
12月玉米期货CZ1跌11-1/2美分,收报6.38-1/2美元.
今日CBOT玉米期货的预估成交量为270,379口.(完)
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--编译 李富强;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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