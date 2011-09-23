〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第四天下跌,受多头平仓拖累

路透芝加哥9月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第四天下跌,并触及两个半月低位,因对全球经济的担忧引发多头平仓.

CBOT玉米本周收低7.4%,为连续第四周下跌,并录得6月中以来最大单周下跌.

12月合约收盘前跌破6.40美元附近的200日移动均线,盘中低见6.38美元.

Informa Economics预期2012年美国农户播种9,430万英亩玉米,为二战後最大.

Informa预计2011年美国玉米播种面积为9,186.2万英亩,较美国农业部的预估值低42万英亩;并将2011年美国玉米产量预估从9月6日的127.11亿蒲式耳下调至126.20亿蒲式耳,不过仍高于美国农业部124.97亿蒲式耳的预估值.

12月玉米期货CZ1跌11-1/2美分,收报6.38-1/2美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为270,379口.(完)

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