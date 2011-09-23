〔全球金市〕金价急挫创纪录的100美元,受累于美元走强和对冲基金清盘

* 金价两天急跌9%

* 银价触及七个月低位

* 近期的市场震荡甚至令"抄底"买家止步不前

路透纽约/伦敦9月23日电---金价周五急挫逾100美元,价格跌势演变成自由落体式跳水,受累于数周的震荡走势,美元再度走强以及传言对冲基金结清头寸等因素损及黄金的避险地位.

有关大型对冲基金抛售黄金以弥补在其他市场损失的普遍传言引发金市录得纪录最大跌幅之一.期银急跌近17%,录得1987年以来最大单日跌幅.过去一年,期银吸引了更多的投机基金.

金价大跌逾6%,为2008年金融危机爆发以来的最大跌幅,触及8月初以来最低,因本周跌势加速,尽管股市和油市在周四重挫後企稳.

尽管如此,金价年内迄今仍上扬16%.现货银年内回落近1%.

本周对全球经济衰退和希腊债务危机恶化的担忧与日俱增,促使投资者将贵金属视为普通商品,忽略其在动荡时期必须持有的避险吸引力.

1715 GMT,现货金XAU=劲挫5.4%,报每盎司1,641美元,盘中触及1,628美元之下的日低.今日的波动较正常单日波动幅度高出逾5个标准偏差.盘中一度回落127美元,为纪录最大美元跌幅.

COMEX指标12月期货GCZ1大跌5.5%,至每盎司1,645美元之下.

现货银XAG=暴跌15%,至七个月低位每盎司30.44美元.

金价在过去两日累计回落近9%.期银下跌近25%.黄金今日的跌幅为过去20年以来第三大单日跌幅.

芝加哥MF Global的高级贵金属市场策略师Adam Klopfenstein称,"短期而言,拥有黄金的避险意愿仍然很低,因即便在担忧经济的情况下,投资者仍对买入黄金兴趣索然.在金市企稳前,我会远离此间市场."

金市似乎与任何市场都不相干,美元指数.DXY小幅回落对其影响甚微,金价跌势加速.金价跌穿数个关键技术支撑位,其中包括自2月以来首次跌穿100日移动均线.(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=