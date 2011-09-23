〔金属期市〕期铜录得2008年10月以来最高单周跌幅,基本金属近全线收低

* 期铜录得三年内最差单周表现

* 尾盘时欧元兑美元走势逆转,金属削减跌幅

* 由于金属价格跌破成本,供给料将削减

路透纽约/伦敦9月23日电---期铜周五连续第二天大跌,因市场担忧全球经济衰退,且工业需求料受打压而遭到重创.

尽管原油、股市和美元等市场有所企稳,期铜仍下挫.

今日期铜录得近三年来最高单周跌幅.周四时,欧洲债务问题恶化、美国经济前景黯淡和迹象显示中国经济放缓令全球金融市场出现较大动荡,

尽管期铜基本面本周愈发呈现支撑性,但其跌势仍加剧,此前Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)旗下铜矿Grasberg工人威胁将进行更长时间的罢工,并且智利铜矿巨头Codelco长期前景乐观.

悲观的经济人气横扫全系基本金属,三个月期铝CMAL3跌至2010年11月迄今最低价格.三个月期锡CMSN3跌至2010年7月至今低点.期镍CMNI3挫跌至2009年12月迄今低位.期锌CMZN3和期铅CMPB3则各自录得14和13个月低位.

但日内稍晚,欧元兑美元反弹,令金属削减跌幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌314美元,收报7,360美元,自稍早时触及2010年8月迄今低位7,115.75美元反弹.本周期铜下跌18%,为2008年10月雷曼兄弟倒闭以来最高单周跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1重挫20.85美分,或6%,结算价报每磅3.28美元,为2010年8月25日至今第四月合约最低收盘水准.

连续两天的下跌,令市场成交量上扬.根据汤森路透初步数据,纽约市场有略高于87,000口合约易手,较30日均值高约70%.

期铜下挫也引发一部分美国现货市场阴极铜交易.阴极铜溢价本周跌至4-4.5美分区间.

随着基本面重要性让位于宏观经济转弱,分析师认为期铜下跌带来入场机会.

"我们仍认为较低铜价情况下,需求将充足.在特定的技术位上,市场料出现逢低接盘,"Vision Financial Markets金属交易部门副主席兼主管David Meger称.

"鉴于(期铜)已较纪录高位下跌了25%或更多,未来若有趁市场走低机会购买将不足为怪,特别是在一些起支撑作用的技术位上(的买盘)."

"我认为期铜出现了超跌,不过市场也存在较为严重的风险规避情绪...未平仓合约下降,这暗示多头仓位结清仓位,而非新建空头仓位.目前支撑位在每吨7,000美元."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示.

**供给削减**

欧元兑美元自上日触及的八个月低位反弹,帮助金属脱离低位.

"铝、锌、镍和锡均在边际生产成本下方交投,因此如果价格停在当前水平,我预计供给方将在年底和明年初之前对原本已预计供给紧的市场采取行动,"加拿大皇家银行在一份研究报告中称.

以下为1820GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 328.05 -20.80 -5.96 444.70 -26.23

LME期铝 2206.00 -22.00 -0.99 2470.00 -10.69

LME期铜 7355.00 -319.00 -4.16 9600.00 -23.39

LME期铅 1954.00 -151.00 -7.17 2550.00 -23.37

LME期镍 18270.00 -610.00 -3.23 24750.00 -26.18

LME期锡 20200.00 350.00 +1.76 26900.00 -24.91

LME期锌 1910.00 -98.00 -4.88 2454.00 -22.17

上海期铝 16495.00 -485.00 -2.86 16840.00 -2.05

上海期铜 56940.00 -3320.00 -5.51 71850.00 -20.75

上海期锌 15055.00 -800.00 -5.05 19475.00 -22.70

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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