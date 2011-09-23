〔纽约期市〕ICE期棉收涨,尽管其他商品市场走低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月23日电---棉花期货周五收涨,尽管其他商品市场走低,棉纺厂和商业买盘令此间市场基本是今日所有商品市场的唯一赢家.
金价重挫创纪录的100美元,触及七周低位,抛售狂潮令金市势将录得20年来第三大单日跌幅.
亚特兰大Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson表示,"价格回落吸引买家入市.我认为下周将出现部分跟进买盘."
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上扬1.95美分,或近2%,收报每磅1.0124美元,盘中交易区间为0.99-1.02美元.
本周,该合约累计下跌8.4%,为7月17日以来最大单周跌幅.
汤森路透初步数据显示,今日总成交量为逾13,200口,较30日均值高逾10%.
Johnson称,当棉花价格跌至0.99美元后,棉纺厂和商业账户买盘浮现,扶助抵销了对全球经济困境的低迷预期以及对中国成长放缓的担忧.
交易商称,基金不可能大规模抛售棉花,因其棉花期货和期权净多头头寸规模不够大.
交易商称,市场焦点转向美国农业部10月月度供需报告.
洲际交易所(ICE)数据显示,周四棉花期货成交量为22,185口,上一交易日为15,954口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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