〔纽约期市〕ICE期棉收涨,尽管其他商品市场走低

路透纽约9月23日电---棉花期货周五收涨,尽管其他商品市场走低,棉纺厂和商业买盘令此间市场基本是今日所有商品市场的唯一赢家.

金价重挫创纪录的100美元,触及七周低位,抛售狂潮令金市势将录得20年来第三大单日跌幅.

亚特兰大Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson表示,"价格回落吸引买家入市.我认为下周将出现部分跟进买盘."

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上扬1.95美分,或近2%,收报每磅1.0124美元,盘中交易区间为0.99-1.02美元.

本周,该合约累计下跌8.4%,为7月17日以来最大单周跌幅.

汤森路透初步数据显示,今日总成交量为逾13,200口,较30日均值高逾10%.

Johnson称,当棉花价格跌至0.99美元后,棉纺厂和商业账户买盘浮现,扶助抵销了对全球经济困境的低迷预期以及对中国成长放缓的担忧.

交易商称,基金不可能大规模抛售棉花,因其棉花期货和期权净多头头寸规模不够大.

交易商称,市场焦点转向美国农业部10月月度供需报告.

洲际交易所(ICE)数据显示,周四棉花期货成交量为22,185口,上一交易日为15,954口.(完)