〔纽约汇市〕欧元兑美元反弹,但欧债危机忧虑限制涨幅

* 欧元兑美元本周下跌1.6%

* 美元指数.DXY本周上扬1.9%

* 有关希腊违约及银行风险敞口的忧虑再度浮现,

* 欧元若要获得扶助,欧洲需出台更多决定性措施

* 日圆临近纪录低位,市场对美元仍有避险需求

路透纽约9月23日电---欧元兑美元周五自八个月低位反弹,此前曾录得10个月最高跌幅,一位趋势交易员称只有欧洲方面出台更多解决债务危机的方案,欧元方能迎来转机.

欧元下滑凸显了全球市场所录得最为动荡的单周表现之一,因希腊债务违约担忧和美国联邦储备理事会(美联储, FED)对美国经济作出悲观预期,引发美元和避险的美国公债需求大涨.

美元兑一系列货币有望录得2010年5月迄今表现最好的一个月.澳元则相反,有可能录得2010年5月至今最差单周表现.

"未来几周,风险规避将主导市场,直到有更多果断措施能够应对欧元区债务危机,後者是造成市场波动的主要因素,"富国货币策略师Vassili Serebriakov称.

Brown Brothers Harriman策略师Mark McCormick表示,利好的消息料将包括希腊获得80亿欧元的下一笔救助资金,以及有关扩大欧元区救助基金规模和范围.

"如果做到了上述几点,那麽市场将恢复一些信心,并停止混乱局面,至少在短期内会是这样."他说."我认为危机尚未达到最严重的时刻.但是我认为政策制定者也知道时间在一分一秒地过去.市场在过去几天里迫使他们采取行动."

20国集团(G20)官员本周表示,欧元区纾困基金规模将会扩大,但周五有关希腊料违约的传言遍布市场,以及德意志银行(DBKGn.DE)警告欧洲银行业计减希腊债务规模料超过25%.

欧元兑美元EUR=EBS上涨0.3%,报1.3495美元,脱离周四触及的八个月低位1.3384美元.市场议论欧洲央行(ECB)正考虑刺激举措以提振经济,令欧元在纽约早盘交易时录得温和上涨.

欧元本周下跌1.6%,不过,仍距离8月29日的高点1.4550美元低逾8%.

美元兑一揽子货币.DXY本周上扬1.8%,本周迄今已上涨5.9%.澳元本周大跌5.3%.

**欧洲央行下调利率传闻**

有关欧洲央行将对市场实施帮助的传言并不清晰,不过交易员表示怀疑该行将再度下调短期利率,特别是下月欧洲央行(ECB)总裁特里谢将把权力移交给继任者意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi).

"我不认为他们将出于政治因素而马上下调利率,因为德拉吉需要建立信任度."GFT Forex研究部主管Boris Schlossberg称.

"不过如果年底前经济成长仍停滞,我认为他们料将在明年第一季度采取行动."他说.

另一方面,他表示如果有关持有希腊债券持有人将所持债券价值削减50%的传言属实,料有可能引发欧元释然性上扬,因为这将"减少一些不确定性".不过,希腊官方予以否认.

法国政府下调2013、2014和2015年经济成长预估,近期曾下调今年和2012年成长预期.法国银行业是希腊债务的最大持有方.

**日圆仍在纪录低位附近**

英镑和澳元兑美元GBP=D4AUD=也在周五反弹.

当全球风险规避情绪升温,以及投资者解除那些通过以较低成本的美元或日圆筹集的资金进行的交易时,日圆需求趋于增加,这与美元类似.

不过日圆走强将损及日本出口,并对该国本已脆弱的经济施加压力.日本政府在8月时曾干预汇市,不过效果稍纵即逝.

交易商称鉴于美联储近期警告该国经济面临"重大"风险,下周美元需求仍将相对较强.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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