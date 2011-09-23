〔美国债市〕公债价格下跌,受本周大涨後的获利回吐拖累

* 公债价格下跌,受大涨後的获利回吐拖累

* 传言欧洲央行将采取行动缓解欧元区债务危机

* 公债录得2008年危机高峰以来最大单周上涨

路透纽约9月23日电---美国公债价格周五下跌,因股市企稳和欧洲央行将采取行动缓解欧元区债务危机的传言打压公债避险需求.公债价格本周大幅走高.

欧洲央行正在考虑刺激措施以应对欧元区债务危机的传言引发公债市场出现一些获利了结,但提振了股市等较高风险资产.

美联储警告美国经济面临巨大下行风险,令对发达国家重陷衰退的担忧加重後,10年期美国公债收益率挫至60年新低,美股标准普尔500指数.SPX在过去两日急挫6.8%.

"下午获利回吐小幅推高收益率,股市出现一些空头回补,导致一些资金流出公债."Action Economics LLC全球固定收益分析执行董事Kim Rupert表示.

30年期公债US30YT=RR价格下跌2-1/32,收益率报2.90%,周四尾盘报2.81%.本周公债录得2008年12月以来最大单周上涨.上周五以来公债收益率下跌逾40个基点.

本周公债价格大涨,交易商准备好锁定部分获利,但是不准备做空.

"做空仍不可行.寻找机会了结获利."RBS证券利率分析师John Briggs称.

"市场关注的焦点除了美国非常宽松的货币政策外,还有艰难的复苏、主权债务危机和欧洲经济放缓."CRT Capital Group公债分析师Ian Lyngen指出.

有关欧洲央行将进一步采取措施应对欧元区债务危机的传闻也拖累美国公债市场周五下滑.

国际货币基金组织(IMF)和20国集团周四开始在华盛顿召开会议.

指标10年期美国公债US10YT=RR周五下跌1-2/32,收益率报1.84%,周四报1.73%.

公债价格上涨导致短期和长期公债利差收窄.

10年期公债和30年期公债利差周五报106个基点,为4月以来最窄,周一报127个基点.

-----------------------1938GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (-01/32) 0.223

五年期公债US5YT=RR 100-20/32 (-14/32) 0.872

10年期公债US10YT=RR 102-19/32 (-1-04/32) 1.839

30年期公债US30YT=RR 116-29/32 (-2-12/32) 2.900 (完)

--编译 李富强;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>