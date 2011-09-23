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市场报道 | 2011年 9月 24日 星期六 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小涨0.35%,Nasdaq指数收高1.12%

路透纽约9月23日电---美国股市周五收涨,结束因欧洲债务危机不断恶化以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告美国经济风险巨大而引发的连续四日大跌.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI小涨37.65点,或0.35%,报10,771.48;标准普尔500指数.SPX收高6.87点,或0.61%,报1,136.43点.Nasdaq指数.IXIC上扬27.56点,或1.12%,报2,483.23点.

本周,道指收跌6.4%,录得2008年10月以来最大单周跌幅;标普500指数收挫6.6%,Nasdaq指数回落5.3%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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