〔美国股市〕欧洲银行业ADR反弹,各国治理欧债危机举措缓解紧张气氛

路透纽约9月23日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周五上扬,受助于决策者将采取进一步举措料将缓解欧元区债务危机的乐观情绪.

在美上市的德意志银行(DB.N)劲扬5.91%,报31.34美元.巴克莱(BCS.N)大涨6.20%,报9.08美元.西班牙国际银行STD.N跳涨7%至7.90美元.但希腊国民银行National Bank of GreeceNBG.N重挫4.3%至仅0.795美元.

瑞士信贷(CS.N)上扬3.3%,报23.72美元.Lloyds Banking(LYG.N)升4.5%,报2.07美元.

近几周来,多数ADR均严重受挫,此前投资者关注各国领导人将如何治理不断加剧的欧洲债务问题.

国际货币基金会(IMF)和20国集团(G20)周四于华盛顿召开会议.投资者聚焦能够减轻债务危机忧虑的言论.

欧洲交易商称,市场传言法国政府将透过某种形式,向银行注入资本.

上周,全球数国央行共同向欧洲银行体系提供美元流动性.这是近期政策制定者努力应对债务危机的迹象之一.希腊料有可能违约是当前的重中之重.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬1.3%;标准普尔500指数.SPX微涨0.6%.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA涨1.6%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨1.2%,亚洲企业ADR指数.BKAS升1.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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