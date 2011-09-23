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市场报道 | 2011年 9月 24日 星期六 04:59 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅走低,本周下跌5%

路透多伦多9月23日电---加元兑美元周五小幅走低,本周大幅下跌5%,受全球担忧拖累.

"如果周末(政策制定者)不能提供解决方案,我觉得周一还得跌,"BMO Capital Markets全球外汇分析师Andrew Busch称.

"市场波动非常大.我觉得问题不会很快得到解决."

加元兑美元CAD=D4收报1.0294加元或0.9714美元,周四收报1.0274加元或0.9733美元.

本周加元下跌约5%,或0.05美元,上周五收报0.9790加元或1.0215美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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