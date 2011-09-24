〔中国金融〕8月末银行业总资产达104万亿元,恢复增长势头--银监会

路透上海9月24日电---在7月惊现下滑後,8月中国银行业总资产恢复增长势头.银监会周六公布数据显示,截至8月末,银行业总资产达104.44万亿元,同比增16.6%;总负债达97.79万亿元,同比增16%.

7月末中国银行业总资产和总负债环比双双下降,这种情况非常少见,特别是其中的总资产环比减少近万亿元.

最新数据并显示,银行业资产和负债又重回扩张道路.8月中国银行业总资产增加12,658亿元,总负债增11,205亿元.恢复增长势头,但同比增幅均创下今年以来的新低.

上海证券报周六援引分析人士建议,面对资本监管的硬约束,以及经营模式的转型机遇,商业银行应着力推进业务结构优化,改变过度依赖资本占用高的批发性信贷业务的现状,发展零售业务和中间业务等低资本占用型业务,控制风险资产过快增长,积极向资本集约化方向转型.(完)

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