〔全球航运〕波罗的海指数连续第四日上涨,但船运市场前景脆弱

路透伦敦9月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第四日上涨,受助于亚洲持续的铁矿石和煤炭船货订单.

但经纪商指出,船吨供给增速已超过商品需求成长,将使得未来数月运价涨势受限,因全球经济挑战日增,使市场面临更多阻力.

"目前现货市场的强势或将延续至下周,大西洋海岬型船依然紧俏,整体现货租赁活动料将继续坚挺,"干散货运咨询机构Commodore Research执行董事Jeffrey Landsberg表示.

波罗的海乾散货运价指数上涨1.91%或36点,至1,920点,上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.日本煤炭进口亦增加.

Landsberg表示,有迹象显示,中国的钢铁产量略超需求,钢铁库存正在增加.

"尽管如此,中国现货铁矿石需求尚未出现下滑,"Landsberg表示,"整体而言,中国工业需求依然强劲,钢价的下滑和库存的上升不太剧烈.我们预计中国煤炭需求不会下滑."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五上涨2.81%,海岬型船舶日平均获利升至28,888美元,连续第四日上涨,且为一周来最高.

每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.06%,该型船舶平均获利为13,142美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)